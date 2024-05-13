Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç hızlı tren köprüsüne çarptı. Feci kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Hızlı tren köprüsünün ayağına çarparak duran aracın sürücüsü ile araçta bulunan 2 kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden 1'i de hastanede yaşamını yitirdi.
Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.
Fotoğraflar: İHA