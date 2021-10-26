Güney Kore emeklilik fonu Bitcoin ETF'ine yatırım yapacak.

Güney Kore medyasında yer alan habere göre ülkenin en büyük emeklilik fonlarından biri olan KTCU (Güney Kore Öğretmen Kredi Birliği) Bitcoin ETF'inde pozisyon açmayı değerlendiriyor.

Habere göre yaklaşık 30 milyar dolarlık varlık yöneten fon, Bitcoin'e doğrudan ya da bir Bitcoin ETF'si aracılığıyla 2022 yılının ilk yarısında yatırım yapmayı değerlendiriyor. Yatırım yapılması muhtemel Bitcoin ETF'leri arasında Güney Koreli Mirae tarafından kurulan fonun da olduğu kaydedildi.