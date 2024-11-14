Korhan Futacı bomontiada'da

Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi, 21 Kasım Perşembe akşamı saksafon sanatçısı, söz yazarı ve besteci Korhan Futacı’nın Yapı Kredi bomontiada Babylon’daki konserine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin alternatif müzik sahnesinde farklı gruplarla ve solo yaptığı çalışmalarla bilinen Korhan Futacı; "Tamburada", "Dandadadan", "Korhan Futacı ve Kara Orkestra", "Konstrukt" ve “Marika” gibi projeleriyle sayısız yurt içi ve yurt dışı performansa imza attı.