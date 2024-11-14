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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Korhan Futacı bomontiada'da

        Korhan Futacı bomontiada'da

        Saksafon sanatçısı, söz yazarı ve besteci Korhan Futacı'nın 21 Kasım akşamı Yapı Kredi bomontiada Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:22
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        Korhan Futacı bomontiada'da
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        Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi, 21 Kasım Perşembe akşamı saksafon sanatçısı, söz yazarı ve besteci Korhan Futacı’nın Yapı Kredi bomontiada Babylon’daki konserine ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye’nin alternatif müzik sahnesinde farklı gruplarla ve solo yaptığı çalışmalarla bilinen Korhan Futacı; "Tamburada", "Dandadadan", "Korhan Futacı ve Kara Orkestra", "Konstrukt" ve “Marika” gibi projeleriyle sayısız yurt içi ve yurt dışı performansa imza attı.

        Korhan Futacı konseri öncesinde ön grup olarak ise 2015 yılında Hollanda'nın Groningen kentinde kurulan, Akdeniz cazının öncü gruplarından Ava Trio müzikseverlerle buluşacak.

        Konser biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

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        #bomontiada Babylon
        #yapı kredi
        #Korhan Futacı
        #konser
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