AA

Alınan bilgiye göre, ilçede Abdullah E. (67),bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyi Ömer E. (70) ile evinin önünde karşılaştı.

AA'nın haberine göre, iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah E, evinden aldığı tabancayla Ömer E'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ömer E, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, Abdullah E'yi gözaltına aldı.