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İstanbul'da korkunç olay! Bebeğini çöpe attı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. İlçede genç bir kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Doğumdan sonra ise bebeğini çöp konteynerinin içine bıraktı

Son Dakika: İstanbul'da kan donduran görüntüler! Bebeğini çöpe attı ve... - Haberler
Korkunç olay! Bebeğini çöpe attı
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Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, ilçede önceki gün gerçekleşen olayda genç bir kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bıraktı.

Yaklaşık 8 saat çöp konteynerinde kalan yeni doğmuş bebek, o sıra çöp atmaya gelen bir kadın tarafından fark edildi. Bebeğin ağlama sesini duyan kadın, hemen polis ve 112 acil servisi aradı.

Bölgede bulunan parka oturmaya gelen Arzu Soydan ise, "Parka oturmaya geldik. Kim olduğunu bilmediğimiz bir kadın buraya bebeğini bırakmış. Yeni doğmuş. Canilik bu. Biz burada olsaydık müsaade etmezdik” ifadelerini kullandı.

"KORKTUM ÇÖPE ATTIM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gaziosmanpaşa polisi de genç kadını gözaltına aldı. Sorguya alınan B.D. isimli genç kadın, "Hamile kaldığımı babam bilmiyordu. Korktum çöpe attım” dedi. Bebeğini çöp konteynerine bırakan B.D. hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapılırken, genç kadının serbest bırakıldığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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