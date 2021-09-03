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KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Benzinlikte mola ve ölüm! - VİDEO HABER

Benzinlikte mola ve ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa Osmangazi'nde edinilen bilgiye göre, 1 Eylül günü öğlen saatlerinde benzinliğin bekleme alanına 06 ZZM 28 plakalı aracını park eden Vedat Lale araç içerisinde hayatını kaybetti. İstasyon çalışanı molaya çıktığı sırada araç içerisinde hareketsiz yatan Lale’yi gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre uyandırmak için cama vuran görevli şahıstan tepki gelmemesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç içerisinde hareketsiz kalan Vedat Lale’nin hayatını kaybettiğini gördü.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istasyondaki güvenlik kameralarını incelerken, istasyonu araç ve sivil vatandaşların girişine kapattı.

ARAÇTAN İNERKEN KALBİNİ TUTUYOR

İlk belirlemelere göre, Vedat Lale’nin 1 Eylül'de istasyona aracını park ettikten sonra araçtan inerek kalbini tuttuğunu ve araca yaslanarak hareket ettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yerinde savcılığın incelemesinin ardından Vedat Lale’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.