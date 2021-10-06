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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cahit Tatlı cinayetinde flaş gelişme! Kız arkadaşı da adliyeye sevk edildi - VİDEO HABER
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İş insanının öldürülmesinde çok önemli gelişme!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi iş insanı Cahit Tatlı´nın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu Firas S. ile kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., adliyeye sevk edildi

Son dakika: Cahit Tatlı cinayetinde flaş gelişme! Kız arkadaşı da adliyeye sevk edildi - VİDEO HABER
İş insanının öldürülmesinde çok önemli gelişme!
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DHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde cuma akşamı, Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Almanya'da yaşayan iş insanı Cahit Tatlı (49), Başiskele'deki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

İŞ İNSANININ CİPİ DE ÇALINMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Tatlı´nın evinin önündeki cipinin de çalındığını belirledi. Tatlı´ya ait cip, Kocaeli Fuarı içinde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Tatlı´nın görüştüğü kişiler takibe alınırken, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Tatlı´nın arkadaşları Suriyeli Firas S. ile kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç. gözaltına alındı.

180 LİRAYA BIÇAK ALDIKLARI BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri, 3 kişinin, olaydan önce İzmit´te 180 liraya bıçak satın aldıklarını, Ali İhsan Ç.´nin aracıyla Cahit Tatlı´nın evine geldiklerini, olaydan sonra Başiskele´de Suriye uyruklunun işlettiği markette 3 bin 500 euro'yu Türk lirasına çevirdiklerini belirledi.

3 ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

3 şüpheli, cinayeti itiraf ederken, bıçağı ise Seka Park mevkiinde denize attıklarını söyledi.

Denizde yapılan aramada bıçak, ekipler tarafından bulundu.

Firas S., Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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