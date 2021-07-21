Herkes dondu kaldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem KORKUNÇ! Son dakika! Esenyurt'ta taksi çocuğa çarptı, metrelerce sürüklendi
ABONE OL

Esenyurt'ta taksi çocuğa çarptı, metrelerce sürüklendi

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa taksi çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KORKUNÇ! Son dakika! Esenyurt'ta taksi çocuğa çarptı, metrelerce sürüklendi
Herkes dondu kaldı!
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yoldan karşıya geçmekte olan yaklaşık 12 yaşlarında yabancı uyruklu bir kız çocuğuna, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yaralı çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kazayı duyduktan sonra yardıma koşan vatandaşlardan İsmail Pelit, Arkadaşımla oturduğumuz sırada, çarpma ve fren sesi duyduk. Koşarak gittik, baktık. Bir kız çocuğu yerde yatıyordu. Yardım etmeye çalıştık. Ambulansı ve polisi aradık. Çocuğun durumu çok kötüydü dedi.

Furkan Özengi ise, Olay yerine gittiğimizde kalp masajı yapıyorlardı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sağlıkçı arkadaşlar vardı, hemen müdahale ettiler diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin çocuğu çarptıktan sonra, çocuğun yerde yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HEYELAN! Son dakika haberi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'heyelan' uyarısı
GÜNDEM Doğu Karadeniz için 'heyelan' uyarısı
Son dakika: Silivri'de plajda hırsızlık! 1000 dolarlık saati böyle çaldı
GÜNDEM Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir!
Son dakika: Partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılıyor
GÜNDEM AK Parti ile CHP bayramlaştı! Korona konuşuldu
HAYALET AĞ AVI! Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli hayalet ağ topladı
GÜNDEM Bakan denizin altında! Hayalet ağ topladı
Son dakika: Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa, 'Şevkat Yerimdar' beraati
GÜNDEM Cinsel istismara 'Şevket Yerimdar' beraati!
Trakonya balığı nedir? Trakonya balığı zehirli mi? İşte detaylar...
GÜNDEM Trakonya balığı nedir?
KORKUNÇ! Son dakika haberi: Kartal'da lüks siteye kurşun yağmuru
GÜNDEM Kartal'da lüks siteye kurşun yağmuru
Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2021 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEM Son depremler 21 Temmuz 2021!
DGS Taban puanları 2021! DGS sözel ve sayısal kontenjanları nedir? İşte kontenjan kılavuzu 2021...
GÜNDEM 2021 DGS kontenjanları belli oldu!
Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretli hangileri ücretsiz?
GÜNDEM Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?