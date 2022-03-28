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Haberler Gündem 3. Sayfa Haberler: Antalya'da korkunç olay! Tarlada çalışan adam feci şekilde can verdi...
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Antalya'da korkunç olay! Tarlasında çapa yapıyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Yusuf Deveci, evinin yakınındaki tarlasını ekime hazırlamak için çapa yapmaya başladı. İşte ne olduysa o sırada oldu. Yaşlı adam, kullandığı çapa makinesinin altında kalarak, feci şekilde can verdi

Haberler: Antalya'da korkunç olay! Tarlada çalışan adam feci şekilde can verdi...
Korkunç! Tarlasında çapa yapıyordu
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan yaşlı adam, çapa makinesinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi Hacıhasanlı mevkiinde ikamet eden Yusuf Deveci (64), evine 100 metre mesafede bulunan tarlasını ekime hazırlamak için çapa makinesiyle çapalamaya başladı. Ancak bir süre sonra tarla yakınından geçen bir vatandaştan korkunç bir ihbar geldi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çapa makinesinin altında bulunan Yusuf Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Deveci'nin ölüm haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine akın etti.

Feci şekilde hayatını kaybeden Cebeci'nin cansız bedeni, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İki erkek bir kız çocuk babası Yusuf Cebeci'nin yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybettiği, eşinin ölümünün ardından turizmde çalışan oğluyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

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