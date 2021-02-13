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Bilim Kurulu üyesi Akın: Mutant virüsün yayılımı Vuhan'dakine göre çok hızlı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün Türkiye'deki yayılımına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Akın, "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde saptadık; ama tüm illerde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz" dedi

FELAKET KAPIDA! Son dakika korona mutasyon uyarısı: Çok daha hızlı
Korkutan açıklama! "Vuhan'dakine göre çok hızlı"
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DHA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün şu ana kadar Türkiye'de 33 ile yayıldığını söyledi.

Akın, "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde biz saptadık ama Türkiye'nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. Herkes yine eşe, dosta, akrabaya ziyaretlerini yapıyor. Sosyal amaçlı ziyaretler olduğu için iller arası geçiş oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılacağını görüyoruz. İngiltere örneğini biliyorum; İngiltere'de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70'i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yaylıyor" diye konuştu.

'BİR PARÇA TEDİRGİNİZ'

Akın, mutant virüsün hastalık şiddetinde bir değişiklik yapmadığına dikkat çekerek, "Hastalığın şiddeti değişmiyor; ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden 1'ini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde; ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım. Burada devlete iş düşüyor, yönetimlere iş düşüyor; ama vatandaşa da iş düşüyor. Yani bizlere önerilere katılarak tüm toplumun korona belasından korunmasında yardımcı olması lazım bireylerin" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA YÖN DEĞİŞİMİNE İHTİYACI YOK'

Akın, mutasyonlu virüsle enfekte olmuş ve hastaneye yatmış bir kişinin, yine koronavirüslü bir kişi ile yan yana yatırılmadığını söyleyerek, "O ayrı bir yerde yatıyor. Hastane düzeyinde bu önlem var. Tedavi modelinde bir değişiklik yok, aynı tedaviyi uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağını düşündüğümüz için toplumda özel bir değişiklik yapmadık. Ama virüsün yarattığı yük ile elde ettiğimiz bazı bilgilere göre oynama yapılabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biraz daha takip ediyoruz; çünkü aynı şekilde İngiltere'yi ya da bir başka ülkeyi de takip durumundayız. Danimarka'nın, Almanya'nın çeşitli sıkıntılar var, Hollanda epeyce sıkıntıda. Bunları da takip ediyoruz. Yerel bilgileri de kullanarak, belki ileride bu korunma önlemleri ile ilgili bazı önerilerde bulunabiliriz. İngiltere çok sıkı önlemler alarak, vaka sayısını ciddi olarak düşürdü. Demek ki sıkı önlemlere ihtiyaç olabilir. Bugün için Türkiye'de bunlar takip edilen durumalardır. Türkiye'nin şu anda herhangi bir yön değiştirmeye ihtiyacı yok. Ama dediğim gibi bunu bugünden söylüyoruz. Yarından sonraki rakamlar neler düşündürür bilmiyoruz" dedi.

'YAZA DOĞRU RAHATLAYABİLİRİZ'

Aşılama çalışmalarıyla birlikte biraz rahatlama olabileceğini vurgulayan Akın "İki doz aşılanan nüfus yüzde 65-70'lere ulaştığı zaman epeyce rahatlamış olacağız. Ancak bu arada virüs de boş durmuyor. Virüs de kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor. Karşılıklı bir satranç mücadelesi gibi düşünün. İki taraf da hamle yapıyor. Ama aşılamayla hiç olmazsa, hastalanmaları görürüz; ancak ağır vakalar ve ölümleri daha az göreceğiz gibi bir düşüncem var. 2'nci doz aşıyı almış nüfus yüzde 65-70'ler olursa bu da yaklaşık 50 milyon kişiye denk geliyor, 50 milyon kişiye 2 doz aşı yapmış olursak, bir mesafe almış oluruz. Bu rahatlayacağız anlamına gelmiyor; çünkü aşı olursanız, yine maske, mesafe, hijyeni korumanız lazım. Şu anda hızlı bir şekilde aşımızı tamamlayalım. Mayıs, Haziran, Temmuz ayına doğru bir rahatlama olabilir. Hem insanların sokağa çıkması hem de bağışıklanmış kişi sayısının artmasına bağlı olarak biraz daha rahatlayabiliriz; ama 2021'de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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