Akılalmaz olay! Yoluna böyle devam etti

AA

Alınan bilgiye göre, 7 katlı binanın zemin katında yaşayan Afganistan uyruklu aile, sobayı yaktıktan sonra henüz ismi belirlenemeyen 1,5 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri için evden ayrıldı.

AA'da yer alan habere göre, sobanın bulunduğu odada yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evdeki bebeğin sesini duyan Afganistan uyruklu komşulardan biri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu kişi dumandan etkilenen bebeği sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.