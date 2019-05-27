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Trafikte tartışma ölümle bitti! Korna cinayeti!

DHA

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur (22) ile önce araçtan inip tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından ise Sertaç D., Kadir Okur'u tabancasıyla vurarak öldürdü

trafikte tartışma ölümle bitti

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, dün akşam saatlerinde, Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi iş insanı Sertaç D., otomobiliyle ilerlerken, arkasındaki Kadir Okur kullandığı hafif ticari aracın kornasına basarak yol istedi. Sertaç D. yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada Sertaç D. iddiaya göre, yanındaki tabancasını çıkartarak Kadir Okur'a ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre Kadir Okur, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Okur, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Okur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sertaç D. ise olay yerinde gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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