Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı.

Bakan Koca, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

10 İLE DİKKAT!

Bakan Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olduğunu söyledi ve "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında bulundu.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI