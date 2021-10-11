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Haberler Sağlık
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Korona vaka sayısı 11 Ekim verileri açıklandı mı? Son dakika: Vakalar kritik eşiğin altında

Korona vaka sayısı 11 Ekim tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Ancak geçtiğimiz akşam kamuoyuyla paylaşılan son veriler uzun süre sonra bir nebze de olsun yüzleri güldürdü. 10 Ekim tarihli korona vaka sayısı tablosuna göre vaka sayıları 30 binin altında geldi. İşte güncel korona verileri...

Korona vaka sayısı 11 Ekim verileri açıklandı mı? Son dakika: Vakalar kritik eşiğin altında

Korona vaka sayısı uzun süre sonra iki gündür 30 binin altında geliyor. Korona vaka sayısı 11 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 binin altında kaydedildi. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 11 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 11 Ekim Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

10 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 10 Ekim Pazar tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı.

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