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Korona vaka sayısı 31 Mayıs belli oldu mu? Korona vaka sayısı dün 7 binin altına indi!

Korona vaka sayısı 31 Mayıs Pazartesi yani bugün özellikle normalleşme adımlarıyla ilgili kararların açıklanma arifesinde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 31 Mayıs korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı mı? İşte dün ki korona vaka sayısı tablosu...

Korona vaka sayısı 31 Mayıs belli oldu mu? Korona vaka sayısı dün 7 binin altına indi!

Korona vaka sayısı 30 Mayıs tablosu dün hemen her gün olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Öte yandan normalleşme adımlarıyla ilgili kararların açıklanması beklenen bugün ki Kabine toplantısı öncesinde 31 Mayıs korona vaka sayısı tablosu en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 31 Mayıs korona vaka sayısı tablosu yayınlandı mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

31 MAYIS KORONA VAKA SAYISI BELLİ OLDU MU?

Korona vaka sayısı 31 Mayıs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından her gün olduğu gibi bugün de korona vaka sayısı güncel tablosu yayınlanacak. Ancak dün ki vaka sayısı tablosu güncellendi. Gelen güncel verilere göre vaka sayıları 7 binin altına indi. İşte korona vaka sayısı 30 Mayıs tablosu...

KORONA VAKA SAYISI 30 MAYIS

Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42ye yükseldi. 30 Mayıs itibariyle son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 28 milyon 767 bin 990'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 477 bin 112, ikinci doz aşı 12 milyon 290 bin 878 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 767 bin 990 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 714 bin 002, Ankara'da 2 milyon 388 bin 216, İzmir'de ise 1 milyon 962 bin 040 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, vefat sayısı 47 bin 271 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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