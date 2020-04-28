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HaberlerDünya"Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşabilir 3,2 milyon kişiyi öldürebilir" - Haberler
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Uluslararası Kurtarma Komitesi: "Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşabilir 3,2 milyon kişiyi öldürebilir"

New York merkezli yardım örgütü olan, Uluslararası Kurtarma Komitesi koronavirüs salgını hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde hızlı önlemler alınmazsa dünya genelinde 1 milyar kişinin koronavirüs salgınından etkilenebileceği, 3,2 milyon kişinin ise ölebileceği uyarısında bulundu.

koronavirüs
AA

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC),özellikle savaş ve kriz bölgelerinde hızlı önlemler alınmazsa dünya genelinde 1 milyar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenebileceği, 3,2 milyon kişinin ise ölebileceği uyarısında bulundu.

New York merkezli uluslararası yardım örgütü, Afganistan, Suriye ve Yemen gibi savaş bölgelerinde hızla harekete geçilmezse Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaşabileceğini ortaya koyan bir rapor açıkladı.

Dünya genelinde 1 milyar kişinin enfekte olabileceği ve özellikle savaş bölgelerinde 3,2 milyon kişinin virüs nedeniyle ölebileceği uyarısı yapılan raporda, ICR Başkanı David Miliband, ''Bu rakamlar bizim için uyarı niteliği taşımalı." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının ağırlığının henüz dünyanın en kırılgan savaş bölgelerinde hissedilmediğini belirten Miliband, Kovid-19'un savaş bölgelerine yayılmasının önlenmesi için hala kritik bir zaman aralığı olduğunu ve buralara insani yardımların artırılması gerektiğini bildirdi.

Raporda yer verilen tahminler, Dünya Sağlık Örgütü ve Imperial College London tarafından üretilen epidemiyolojik modellemelere ve verilere dayanıyor.

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