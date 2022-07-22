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Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır? MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından, hatırlatma dozu için aşı randevusu almak isteyenler "Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu randevularının açıldığını belirtirken aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar MHRS ile aşı randevusu alabiliyor. İşte MHRS ile aşı randevusu alma ekranı...

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  • Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır? MHRS ile aşı randevusu alma sayfası!

    Omicron alt varyantı BA.5 varyantının hızla yayılmasının ardından hatırlatma dozu yaptırmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu çağrısı yaparken, haftanelerde yoğunluk oluştu. Peki Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu  kimlere yapılır? Konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...
  • Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır? MHRS ile aşı randevusu alma sayfası!

    MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

    Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

    MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    AŞI RANDEVUSU ALMAK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır? MHRS ile aşı randevusu alma sayfası!

    KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI 

    Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

    mhrs.gov.tr üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
  • Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır? MHRS ile aşı randevusu alma sayfası!

    AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

    Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.

    MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden korona virüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;

    www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.
  • Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Covid-19 hatırlatma dozu kimlere yapılır? MHRS ile aşı randevusu alma sayfası!

    TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.

    Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın

    Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.

    Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

    TELEFONLA AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

    Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz korona virüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

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