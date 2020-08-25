İlk olarak Aralık 2019'da kendini gösteren ve mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte, etkilerinin belirsizliği konuşulan koronavirüsle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya konuluyor. Farklı ülkelerdeki bilim insanları, virüsün etkilerine dair çeşitli araştırmalar sonrası yeni bilgiler paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün böbreklere ilişkin etkilerinin, Amerika kaynaklı verilerle paylaşıldığını ifade eden Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Buna göre; virüs nedeniyle hastaneye yatan ve durumu ciddi olduğu için tedavileri yoğun bakımda devam eden hastaların yarısına yakınının, böbreklerinin çeşitli oranlarda geçici olarak etkilendiği gözlendi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR BÖBREK HASARI GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR"

Johns Hopkins Üniversitesi nefroloji uzmanlarına göre; ağır Covid-19'u olan birçok hasta aynı zamanda yüksek tansiyon ve diyabet dahil olmak üzere kronik hastalıklara sahipse bu kişilerde böbrek hasarı görülme sıklığı artıyor" dedi.

Prof. Dr. Erk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası Nefroloji Derneği – ISN'ye göre ise hastalığı geçirmiş kişilerde, Covid-19'un böbreklere uzun dönem etkisi henüz bilinmiyor. Yeterli sayıda bilimsel araştırma olmamakla birlikte, hastalığı ağır biçimde geçirenlerin yüzde 25-50'sinde böbrek anormallikleri görülüyor. İdrarlarında daha fazla protein ve kırmızı kan hücresi bulunması ve yaklaşık yüzde 15'inde süzme işlevinde azalma da söz konusu. Bu sorunun nedenine ilişkin çeşitli teoriler bulunuyor. Hastalarda bu tür ciddi infeksiyonlarda görülen geçici akut böbrek hasarı saptanabilir. Covid tedavisinin seyrinde;

- İnfeksiyonun kendisinin etkisi

- Tedavide kullanılan ilaçların (birçok ilacın bir arada kullanılması) böbreğe etkisi

- Yetersiz sıvı tüketiminin böbreğe etkisi

- Genelde 60 yaş üstü hastalar yoğun bakım ünitelerine yatırılıyor. Bunların birçoğunda böbrek fonksiyonunu etkileyen yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların bulunması nedeniyle böbrekte geçici hasar oluşabilir.

- Şu anda geçici böbrek hasarı olduğunu saptadığımız hastalarda Covid'e bağlı düzenli devamlı hemodiyaliz vakası bildirilmedi. 'Covid'i ciddi geçirenlerin böbreklerinde kalıcı hasar var mı' sorusuna cevap vermek için çok erken.

- Covid çok ciddi bir infeksiyondur, yakalanmamaya çalışalım.

Bu sebeple özellikle hastalığı geçirip iyileşenlerin böbrek için de sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerekliliğinin altı çiziliyor."

BÖBREK SORUNU OLMAYANLAR DA RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Timur Erk, "İçinde bulunduğumuz süreç sadece kişilerin kendisi için değil toplumun tamamı için hareket etmesini gerektirecek bir dönem. Bireysel önemlere ne kadar iyi riayet edersek o kadar kendimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Burada öncelikli çağrım böbrek hastalarına; öncelikle kendinize ve ardından yakın çevrenize gerekli tüm tedbirleri aldırın ve doktorlarınızın söylemleri dışına çıkmayın.

İkinci çağrım ise herhangi bir böbrek sorunu yaşamayanlara; maalesef kesinliği kanıtlamamış olsa da klinik tablolar böbrek sorunu yaşamayanların da koronovirüs sonrası risk altında olduğu yönünde. Bu sebeple tanı almış ve tedavi görmüş kimselerin gerekli kontrolleri yaptırmakta gecikmemeleri son derece önemlidir" diye konuştu.