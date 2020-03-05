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Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Singapur'a giden uçağında bulunan bir yolcuda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Uçağın Singapur'a iniş yapmasının ardından bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle uçakta bulunan 200 yolcunun testlerden geçirildiği duyuruldu. Singapur Ulaştırma Bakanlığı, uçağın yapacağı geri dönüş uçuşunun iptal edildiğini ve uçağın boş bir şekilde İstanbul'a geri gönderildiği belirtildi.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, koronavirüs tespit edilen yolcu İstanbul Havalimanı'nın transit yolcularından biriydi. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcu buradan transit geçiş yaparak Singapur'a giden uçağa bindi.

KORONAVİRÜSLÜ YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 22 DAKİKA KALDI

Koronavirüs tespit edilen yolcunun İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldığı öğrenildi. Havalimanının büyüklüğü düşünüldüğü zaman yolcunun bu süre zarfında sadece uçağından inerek diğer uçuşuna yetiştiği tahmin ediliyor.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Öte yandan TK54 sefer sayılı uçuşu yapan uçağın İstanbul'a döndüğü ve havalimanına inmesinin ardından gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildiği bildirildi.

Singapur'da koronavirüs salgının başından bu yana 112 vaka görülmüştü. Ancak enfekte kişilerin çok önemli bir bölümü hastalığı atlatmış ve tutuldukları hastanelerden taburcu edilmişti.