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Latin Amerika ülkesi Brezilya koronavirüs salgınında en fazla can kaybı vererek kâbusu yaşamaya devam ediyor. Ülkede hemen her gün virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı rekor kırarken ülke iç karışıklık yüzünden de kriz yaşamaya başladı.

TOPLAM VAKA SAYISI 12 MİLYONA ÇIKTI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 313 bin 866’ya, 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 658 bin 109’a çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 446 bin 680 vaka ve 73 bin 492 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

KUVVET KOMUTANLARI TEKER TEKER İSTİFA EDİYOR

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, siyasi kariyerinin en zor günlerini geçiriyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti. Kuvvet komutanlarının istifası, Kovid salgınıyla mücadele politikaları eleştirilen Bolsonaro'nun orduyu kontrol etmeye çalışma girişimlerine karşı bir protesto olarak görülüyor.

Brezilya tarihinde ilk kez kuvvet komutanlarının, devlet başkanı ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ortak bir duruş sergiledikleri bildiriliyor. Bu gelişmeler ışığında Bolsonaro'nun popülaritesi, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığıyla mücadelede başarısız bulunması nedeniyle azaldığı belirtiliyor.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Bolsonaro Pazartesi günü hem dışişleri hem de savunma bakanlarının istifası nedeniyle kabinede değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo; Çin, Hindistan ve ABD ile ilişkileri kötü idare etmekle suçlanmış ve bazı milletvekilleri bu nedenle Brezilya'nın yetersiz miktarda Kovid-19 aşısına sahip olduğunu iddia etmişlerdi.

ÜLKE EN BÜYÜK SİYASİ KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo da, silahlı kuvvetlerin devlet başkanını desteklemek yerine anayasayı korumakla görevli olduğunu söylüyordu. BBC Latin Amerika Muhabiri Will Grant'a göre Bolsonaro, Ocak 2019'da göreve gelmesinden bu yana en büyük siyasi krizle karşı karşıya.

"ÇOK YAKINDA NORMAL HAYATIMIZA DÖNECEĞİZ" DEMİŞTİ

Grant, Bolsonaro için, "Koronavirüs salgınını kötü yönetince, üzerindeki baskı son haftalarda önemli ölçüde arttı" diyor.

Daha önce Covid aşıları konusunda şüphelerini dile getiren ve tedavi için etkinliği kanıtlanmamış ilaçları savunan Bolsonaro, geçen hafta 2021'i "aşı yılı" ilan edeceğini açıklamış, "Çok yakında normal hayatımıza döneceğiz" demişti.

AŞI KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Koronavirüs salgınını ciddiye almayan yorumlarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısına karşıtı görüşleriyle gündeme gelmiş, "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok." ifadelerini kullanmıştı. Bolsonaro, Kasım 2020'de, aşı olmayacağını da açıklamıştı.

"BANA KARŞI SAVAŞ BAŞLATILDI"

19 Mart'ta ise ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" demişti. Bolsonaro ayrıca "Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız?" ifadeleriyle de tepki toplamıştı.