Koronavirüs salgının merkezi Vuhan'a tüm giriş ve çıkışlar açıldı! - Haberler

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İngiliz gazetesi Guardian'da yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde tüm giriş ve çıkışlar açıldı.

Çin’de, koronavirüs salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentinin tüm giriş ve çıkışlar açıldı.

Vuhan’ın girişindeki tüm yollar trafiğe açıldı. 23 Ocak'tan beri karantinada olan 11 milyonun insanın araçlarıyla kentten çıkmalarına izin verildi.

Oğlunu görmek için Vuhan'a gelen ve karantina sebebiyle günlerdir kentte kalmak zorunda kaldığını ifade eden 51 yaşındaki Zhang Kaizhong, "Bu kurtulmak gibi bir şey. 70 günden fazla süredir eşimi göremedim, çok özledim. Elbette çok heyecanlıyım" dedi.

Yetkililer, devlet medyasının liderliğinde havalimanları, istasyonlar, tren ve otobüs terminalleri ışıklarla dekore etti. Şehir merkezindeki gökdelenlerde “Merhaba Vuhan” yazısı dikkat çekti.

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KENTİN DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLMİŞTİ

Vuhan, Kovid-19 salgını yüzünden 23 Ocak’tan bu yana dış dünyadan tecrit edilmişti. Metro, otobüs ve feribotlar dahil kentle tüm ulaşım kesilmişti. Havalimanı ve demiryolu garları da kapatılmıştı. Vuhan sakinlerine özel izin olmadan kentten ayrılmaları yasaklanmıştı.

28 Mart’ta Vuhan’a trenlerin girişine izin verilmişti. Yarından itibaren trenlerin çıkışına da izin verileceği kentin kısmen hava ulaşımı da açılacak.