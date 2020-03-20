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Koronavirüs testi Konya'da

Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurtlardan ikisinin bulunduğu Konya'ya koronavirüs test kitleri gönderildi. Bundan sonra alınan kan örnekleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak

koronavirüs
HABERTURK.COM

Koronavirüs testinin yapılması için alınan kan örneği Ankara'ya gönderiliyordu. Yoğunluk nedeniyle testin yapılması ve sonucunun Konya'ya ulaşması en az 2 gün sürüyordu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı bu sürenin kısaltılması için Konya'ya test kitleri gönderdi. Tahlillerin yapılması için Konya Selçuk Üniversitesi laboratuvarlarının kullanılacağı öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından alınacak kan numuneleri özel donanımlı kuryeler tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştırılacak ve Sağlık Müdürlüğü kontrolünde tahlil yapılacak. Tahlil sonuçlarının ise 15 dakika içinde alınacağı öğrenildi.

Umre dönüşü Konya'ya gönderilen vatandaşlardan 2 bin 228'i Konya Tahir Büyükkörükçü, 2 bin 710'u ise Kutalmış Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı.

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