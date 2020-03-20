Dolandırıcılardan bir akılalmaz yöntem daha!

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Koronavirüs testinin yapılması için alınan kan örneği Ankara'ya gönderiliyordu. Yoğunluk nedeniyle testin yapılması ve sonucunun Konya'ya ulaşması en az 2 gün sürüyordu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı bu sürenin kısaltılması için Konya'ya test kitleri gönderdi. Tahlillerin yapılması için Konya Selçuk Üniversitesi laboratuvarlarının kullanılacağı öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından alınacak kan numuneleri özel donanımlı kuryeler tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştırılacak ve Sağlık Müdürlüğü kontrolünde tahlil yapılacak. Tahlil sonuçlarının ise 15 dakika içinde alınacağı öğrenildi.

Umre dönüşü Konya'ya gönderilen vatandaşlardan 2 bin 228'i Konya Tahir Büyükkörükçü, 2 bin 710'u ise Kutalmış Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı.