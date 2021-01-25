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Koronavirüs toplantısında oyun oynayan Eyalet Başbakanı Ramelow, özür diledi

Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte korona virüs önlemlerinin ele alındığı toplantıda Candy Crush oynadığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Koronavirüs toplantısında oyun oynayan Eyalet Başbakanı Ramelow, özür diledi
Koronavirüs toplantısında oyun oynarken yakalandı
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İHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak’ta 16 eyalet Başbakanı ile korona virüs salgınına ilişkin kısıtlamaları değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Ülkenin geleceğine ve korona virüs mücadelesine ilişkin karaların alınacağı önemli bir toplantıda ardından Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow'un Candy Crush oynadığı ortaya çıktı. Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow, katıldığı bir televizyon programında, toplantı sırasında Candy Crush oynadığını itiraf etti. Toplantı sırasında diğer eyalet Başbakanlarının bazılarının Sudoku oynadığını, bazıları satranç veya Scrabble oynadığını ifade etmesi özelikle muhalefet çevresinde ve medyada "böyle önemli bir toplantıda yaşanılan ciddiyetsizlik" olarak sert eleştiriler yönetildi. Ramelow, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

MERKEL'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, Sol Partililerin bir etkinliğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i küçümseyici "Merkelchen" (Küçük Merkel, Merkelcik) ifadelerini kullanan Ramelow, Pazar akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'e karşı kullandığı ifadelerin bir erkek cehaleti olduğunu belirterek, "Merkelchen" ifadesinden dolayı Şansölye'nin adını küçümsemek bir erkek cehaletiydi. Bunun için içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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