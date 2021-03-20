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Koronavirüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde koronavirüs vakalarının arttığı bir ilkokulda eğitime uzaktan devam edilecek. 9 gün eğitime ara verilen okulda, eğitimin uzaktan devam edeceği bildirildi

Koronavirüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi - Haberler
Koronavirüs vakalarının arttığı ilkokulda uzaktan eğitime geçildi
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İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde koronavirüs vakalarının arttığı bir ilkokulda eğitime uzaktan devam edilecek. Kocasinan ilçesinde bulunan Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulu'nda korona virüse enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, bulaşı engellemek amacıyla 9 gün eğitime ara verildi. Okulda, eğitimin uzaktan devam edeceği bildirildi.

29 MART'A KADAR ARA VERİLECEK

Kocasinan Kaymakamlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar, şu şekilde bildirildi: "İlçemiz Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulunda Covid-19 ile enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, salgının yayılmasını ve bulaşı engellemek amacıyla bu okulda yüzyüze eğitim ve öğretime 20.03.2021 tarihinden 29.03.2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu süre zarfında eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sağlanmasına, Bu süreçte öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının evden çıkmamalarının sağlanmasına ve bu kararın okul yöneticileri vasıtasıyla tüm velilere duyurulmasına, alınan bu karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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