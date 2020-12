HABERTURK.COM

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ağır kayıplar yaşatırken, daha büyük kayıplar olmasın diye cephede mücadele eden sağlık çalışanları en büyük risk grubunda. Salgının başından bu yana kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının sayısı da meselenin ciddiyetini ortaya koyuyor. Bugüne dek 257 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kimi doktor, kimi hemşire, kimi eczacı, kimi teknisyen, kimi işçi... İsimlerin hepsi hepimiz için çok değerli ve unutulmaz.

İŞTE UNUTULMAZ KAHRAMANLAR



Hemşire Nilüfer Molla, Ebe Elif Özer, Prof. Dr. Kerim Çağlı, Prof. Dr. Güngör Nişli, Dr. Serdal Gül, Abdurrahman Ürkmez, Dr. Nezih Aydoğan, Ecz. Mustafa Kocatmaz, Ecz. Zeki Gül, Dr. Cumhur Toker, Sağlık İşçisi Hanım Kakaç, Dr. Adnan Kömüroğlu, Ahmet Yıldız, Ramazan Öz, İsmail Has, Dr. Erçin Özüntürk, Müsellim Can, Dr. Ertaç Altuner, Güvenlik Görevlisi Ömer Faruk Bodur, Eczane Teknisyeni Ahmet Koyunoğlu, Ecz. Ahmet Uncu, Sağlık İşçisi Bekir Kaya, Ömer Demir, Güvenlik Görevlisi Hakan Tekingül, Eczacı İsmail Düzağaç, Anestezi Teknisyeni Osman Karadavut, Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, Dr. Metin İber, Dr. Hamdi Kandilcioğlu, Ecz. Nazım Yiğit, Ecz. Rıdvan Mutlu, Dr. Mustafa Kartal, Mücahip Etil, Fikriye Çakmak, Dr. Ali Osman Gayret, Abdurrahman Aygün, Ecz. Süleyman Koca, Mehmet Aslan, Ecz. Muharrem Kanmaz, Eczacı Süleyman Eser Özgün, Dr. İbrahim Akyıldız, Hakan Yücel, Dr. Ümit Erdem, Dr. Ahmet Bacanlı, Dr. Adnan Çetin, Hasan Demir, Dr. R. Ferruh İlter, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ahmet Zare, Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, Anestezi Teknisyeni Ümit Zan, Ecz. Tevfik Fikret Atılgan, Dr. Mustafa Selek, Dr. Ahmet Elser, Ömer Söker, Belgin Kürşat Toraman, Atilla Yılmaz, Yunus Kaya, Dr. Zuhal Çakırca Çakmaklı, Ahmet Yiğit, Selver Kuşçu Ünal, Ferdane Bilgin, İbrahim Nizam Çileli, Dr. Gökhan Ercan, Hayri Tuna, Dr. Enver Özçoban, Ecz. Atila Ada, Ferhat Ekici, Yalçınkaya Varol, Ecz. Hasan Yücel, Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Yılmaz Tarancı, Hasan Baştuğ, Dr. Kahraman Pehlivan, Dr. Ömer Akalın, Mehmet Say, Süleyman Gökdemir, Hakan Arıkan, Uzm. Dr. Hüseyin Süyür, Erhan Yüksel, Abdulaziz Umuç, Cuma Kaşık, Yakup Tunga, Emine Ezen, Hasan Özışık, Prof. Dr. M. Asım Cenani, Mahmut Kara, Nuran Arslan, Medeni Güler, Erkan Özkan, Aytaç Bayram, Halil İbrahim Kuzu, Dr. Necdet Oğuzer, Osman Bektaş, Dr. Ali Murat Dilek, İhsan Sarohan, Mesut Arı, Dr. Mücahit Çelik, Bekir Mutlu, Dr. Cengiz Çil, Sururi Coşkun, Dt. Bülent Azman, Ali Balkan, Melek Erciyes, Tansel Yıldız, Mehmet Çalişkan, Dt. Murat Pazarbaşı, Dr. Mesut Cem İlkin, Hüseyin İlhami Okatan, Murat Yeni, Mehmet Mollamahmutoğlu, Murat Esen, Dr. Habib Demirel, Dr. Aslı Yıldız, Orhan Özgül, Dr. Salim Akın, Dr. Galip Orhan Ahıshalı, Önder Kuşakçıoğlu, Dr. Sami İpek, Dr. Metin Kebapçı, Dr. Yalçın Özdemir, Murat Öndeş, Dr. Aydın Ünsal, Dr. İbrahim Onur, Dr. Erol Bahçe, Dr. Engin Türkmen, Dr. Hasan Tepeçınar, Burhan Yürütücü, Ahmet Erkuş, Leyla Çiçek, Naci Gözüküçük, Mehmet Kızıltaç, Yeter Yılmaz, Ahmet Bişiren, Mustafa Tekin, Yasemin Çolak, Harun Dönmez, Ferhat Gencer, Dr. Salih Kanlı, Dr. Turan Yıldırım, Hasan Onur, Hüseyin Seyirt, Dr. Esat Ülkü, Dr. Nejdet Gökçınar, Dr. Abdülmenap Güzel, Osman Öke, Dr. Recep Ali Köseoğlu, Dr. Mehmet Atilla Baran, Dr. Ahmet Akbaş, Prof. Dr. Erol Turaçlı, Cem Seyhan, Dr. Nevzat Açık, Hamza Atlı, Necip Üstüner, Dr. Natıg Tağıyev, Esra Alakuş, Şehri Kayhan, Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, İrfan Yaylalı, Dr. Orhan Özdiller, Emine Akyıldız, Ahmet Averi, İsmail Hakkı Sarı, Mesut Yiğit, Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, Ertuğrul Sütçü, Mehmet Canruh, İbrahim Kılınçarslan, Yücel Yıldırım, Abdüllatif Sancar, Faik Çelebi, Mehmet Veysi Göz, İntörn Dr. Merve Mercan, Dr. Taner Göde, Canan Balsatan, Ahmet Ecevit, Taki Türkyılmaz, Hayati Sezerer, Dr. Mehmet Kan, Dr. Seyit Ahmet Okur, Dr. Nevruz Erez, Şenay Şahin, Dr. Mehdi Tasouji, Dr. Mehmet Hozikligil, Murat Yumruk, Kerim Koçoğlu, Dr. Muhammad Mushavah, Hasan Aslan, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Engin Ünaldı, Dr. Ahmet Aydın Şener, Ayşegül Öğüt, Murat Kaynak, Hasan Ercan, Lütfü Polat, Rıdvan Dolan, Halis Ruhi Parmaksız, Abdülhalik Gündüz, Dr. Abdurrahman Demir, Prof. Dr. Turan Erdoğan, Dr. Mustafa Özlü, Dr. Halil Yücel Kutun, Erol Tepe, Ahmet Sırsaklar, Dr. İbrahim Örnek, Ali Uçur, Cemal Orçan, İsmail Sülü, İmdat Aktepe, Dilek Akçabelen, Dr. Salih Cenap Çevli, Dr. Sinan Kakı, Hayri Dobur, Dr. Uğur Ertuğrul, Dr. Cevat Yıldırım, Dr. Yıldırım Can, Dr. Galip Berkan Dingiloğlu, Dr. Tahir Bababeyli, Şeref Miğdesiz, Prof. Dr. Murat Dilmener, Diş Teknisyeni Halil Sarıkaya, Hemşire Tuğba Yüce Kuşdemir, Güvenlik Görevlisi Gülbek Erkılıç, Paramedik Kerim Koca, Teknisyen Seyfettin Karakaya, Durgut Er, İbrahim Arslan, Dr. Erdinç Şahin, Dr. Yavuz Kalaycı, Dr. Nuri İdiz, Op. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu, Dr. Cemal Özkan, Güvenlik Görevlisi Murat Çidam, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Cuma Kurt, Ecz. Süreyya Zıpkınkurt, Dr. Nihat Dayanıklı, Dr. Mohamad Şamaa, Ecz. Merih Yalçınöz, Ecz. İsmail Durmuş, Sağlık İşçisi Hasan Ecevit, Dt. Seyfi Gür, Dr. Ali İhsan Bulut, Dr. Mehmet Ulusoy, Nurhan Uzun, Dr. Nurettin Mutluergil, Ecz. Himmet Taştan Kardaşlar, Prof. Dr. G. Feriha Öz, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Dr. Muharrem İdiz, Dt. Mustafa Oral, Sağlık İşçisi Dilek Tahtalı, Prof. Dr. Fevzi Aksoy, Ekrem Özdemir, İhsan Giray. (İsimler için kaynak: Türk Tabipler Birliği)