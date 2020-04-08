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'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'

Veterinerler, hayvanlar arasında koronavirüs salgının yayınlaşmaması için sahiplerinden kedilerini evin içinde tutmalarını tavsiye ediyor. Kedilerin diğer kedilerden koronavirüs kapma ihtimali olsa da kedilerin sahipleri için bir tehlike arz etmediğini vurgulanıyor.

'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Veterinerler, hayvanlar arasında koronavirüs salgının yayınlaşmaması için sahiplerinden kedilerini evin içinde tutmalarını tavsiye ediyor.

Kedilerin diğer kedilerden koronavirüs kapma ihtimali olsa da kedilerin sahipleri için bir tehlike arz etmediğini vurgulayan İngiliz Veterinerler Birliği, daha çok evde hastalık belirtisi gösteren biri varsa kedilerin evde tutulması tavsiyesini veriyor.

İngiliz Veterinerler Birliği Başkanı Daniella Dos Santos, evcil hayvan sahiplerinin iyi el temizliği kurallarına uyması gerektiğini de vurguluyor.

Dos Santos buna gerekçe olarak da evcil hayvanların hastalığı taşıyan biriyle temasa geçmeleri takdirde virüsü tüylerinde taşıyabilmeleri ihtimalini gösteriyor.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Dr. Angel Almendros, BBC'ye yaptığı açıklamada evde yaşayan hayvanından ötürü Covid-19 hastalığına yakalanan hiçbir vakanın olmadığını ifade etti.

Almendros, Hong Kong'da 17 yaşındaki evcil bir köpeğin sahibinden koronavirüsü kaptığını gördüklerini; ancak buna rağmen hayvanların hastalık belirtileri taşımadığını ifade etti.

Bir kaplanın koronavirüs pozitif çıktı

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine virüsün hayvanlardan insanlara geçip geçemeyeceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı.

Nadia adlı dört yaşındaki Malezya kaplanının, koronavirüse yakalanan ilk kaplan olduğu belirtilmişti. Hayvanın hastalığı bir bakıcıdan kaptığı açıklandı.

Hayvanat bahçesinin açıklamasına göre, solunum güçlüğü belirtileri gösteren Nadia ve diğer beş kaplana koronavirüs testi yapıldı.

CNN'e göre sadece Nadia'nın testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesindeki diğer hayvan türleri arasında başka vakaya rastlanmadı.

ABD Tarım Bakanlığı, virüs hakkında yeterli bilgi olmadığı için koronavirüs teşhisi konulan kişilerin ev hayvanları dahil tüm hayvanlarla temaslarını asgariye indirmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Hayvanlardan insana geçtiğine dair delil yok

Belçika'da bir kedinin sahibinden hastalık kaptığı ortaya çıkmış, Çin'de de hastalığın kediden kediye geçebildiğini gösteren laboratuvar testleri yapılmıştı.

Ancak bilim insanlarına göre insanlardan hayvanlara virüsün geçebildiğine dair kanıtlar ortaya çıksa da hayvanlardan insanlara geçtiğine dair henüz bir delil yok.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden Dr. Angel Almendros, yeni koronavirüsün ilk başta hayvanlardan insanlara geçmesiyle ortaya çıktığını; ancak büyük ihtimalle bunun insanların o hayvanları yemesinden ötürü kaynaklandığını belirtti.

- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu
  • BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?
  • NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler

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