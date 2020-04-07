Koronavirüsü nasıl yeneceğiz?

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Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son durumu Habertürk TV'ye anlatan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, İtalya'dan Fransa'dan Almanya'dan ve Amerika'dan koronavirüs ile ilgili gelen haberlerin olumlu göründüğünü söyledi.

Prof. Dr. Osman Erk, "İnsanı ferahlatan haberler var. Türkiye'yi İtalya ile kıyaslamak belki mümkün olabilir. Her ülkenin kendine has koşulları var ama İtalya örneğine baktığımızda, İtalya'da ilk vaka 1 Şubat'ta tespit edilmişti. Nisan ayı başında pik (tepe) noktaya ulaştıklarını ve hafif bir gerilemeye doğru gittiklerini görüyoruz. İlk vaka ortaya çıktıktan sonra iki aylık bir pik süresi var. Olabildiğince bu pik süresini zamana yaymak gerekiyor. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta tespit edilmişti, vakalar giderek artıyor ve dik gibi bir eğilim var ama bu dikey eğilimi olabildiğince bastırarak ve zamana yayarak bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bence Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen haberler iç açıcı. Türkiye'de de vakaların iç açıcı bir şekilde seyrettiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE BİRKAÇ HAFTA SONRA PİK SEVİYEYE ULAŞACAK

Vakalarda artışın devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Erk, "Vakalarda bundan sonra da artış olacak ama önemli olan artış hızının ivmesi. Türkiye'de birkaç hafta sonra vakalarda pik seviyeye ulaşacağımızı, bir süre orada seyrettikten sonra da inişe doğru geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"(İSTANBUL'DA YAPILACAK SALGIN HASTANELERİ) EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

İstanbul'da 45 günde yapılacak 2 adet salgın hastanesi hakkında da konuşan Prof. Dr. Erk, sözlerine şöyle devam etti: "İki büyük sahra hastanesinin kurulacak olması gerçekten önemli. Umarım bu sahra hastanelerine de ihtiyaç

olmayacaktır. Tedbir amacıyla bu hastaneler kuruluyor, en kötü senaryoya göre hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. Yapılması gereken de bu. Sahra hastanelerine gerçekten ihtiyaç olabilir ama Türkiye'deki Kovid-19'lu yatan hasta sayısına ve yoğun bakımlarda yatan Kovid-19'lu hasta sayısına baktığımızda hastane kapasitelerini aşacak, zorlayacak herhangi bir durum olmadığını görüyoruz. Örneğin; şu an yoğun bakımlarda Kovid-19'lu 1500 hasta var. Geçen hafta bunun yarısı kadar hasta vardı. Her hafta iki kat artış durumunda bile en azından 1 buçuk, 2 ay hastanelerde herhangi bir kapasite sorunu olmayacağını düşünüyorum."

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY UYGUN GÖRÜNÜYOR"

Prof. Dr. Erk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatan hasta ve yoğun bakımdaki hastaları göz önüne aldığımızda şu anda Türkiye'de her şey uygun görünüyor. Vakalar tabii ki artacak ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Alınan her önleme herkesin uyması lazım. Bir kesimin uyması ve diğer kesimin uymaması durumunda sorunların artacağını öngörmek lazım. Önlemler alındı, önlemler biliniyor. Bunun dışında evden çıkmamak, güvenli fiziksel mesafe kuralına uymak ve maske takmak lazım. Bu basit gibi görünen önlemlere uyulduğu zaman vakaların artış hızında ciddi bir azalma olacağını öngörüyorum. Japonya'da Güney Kore'de ve Çin'de böyle oldu. Onlar maske takmayı alışkanlık haline getiren toplumlar ve sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Bu basit önlemlere uyduğumuz zaman salgının Türkiye'de kısa süre içerisinde önünün alınacağını düşünüyorum."

TESTLERİN YÜZDE 15'İ POZİTİF ÇIKIYOR

Koronavirüs hastaları için İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir monoblok ayrıldığını vurgulayan Prof. Dr. Erk, "Şikayetleri olan hastalar geldiğinde değerlendiriliyor, test yapılıyor. Testlerde pozitif çıkma oranı genel vakalara göre yüzde 15 civarında. Türkiye'de de rakamlara baktığımız zaman PCR tetkiki yapılan kişilerin yüzde 15'i kadarında testler pozitif çıkıyor. Olağandışı bir gelişme sözkonusu değil, her şey doğal seyrinde gidiyor diyebilirim" diye konuştu.

Acil Servislerdeki yoğunluk oranları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Erk, "Kesinlikle gereksiz bir trafik, bir panik hali söz konusu değil. Panik seviyesinin giderek azaldığını söyleyebilirim. Alınan önlemlere insanların uyması son derece önemli.

Bizim yapmamız gereken pik noktasına uzun süre içerisinde ulaşmaya çalışmak. Dik bir çizgi halinde değil, yatay bir plato gibi bir vaka artış hızını meydana getirebilirsek bu gerçekten sağlık sistemininin felç olmaması, kapasitesinin aşılmaması için önemli olacaktır. Burada sağlık sistemini desteklemek son derece önemli. Alınan önlemler tabii ki çok önemli, çok fazla sayıda test yapmak, tedavi, takip, tecrit çok önemli ama bir diğer önemli nokta sağlık sisteminin desteklenmesi özellikle teçhizat açısından, dezenfektan maddeler bakımından. Bu desteklerin yanında iki ayrı sahra hastanesinin kurulacak olması son derece yüz güldürücü, yerinde önlemler gibi görünüyor" dedi.