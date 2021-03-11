Koronavirüsün Türkiye'de 1 yılı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye 11 Mart 2020'den bu yana koronavirüsle mücadele ediyor. Mart ayında alınan tedbirlerle, hızla yayılan virüse karşı Türkiye'de kısıtlamalar getirdi. 12 Mart'tan itibaren eğitime ara verildi. Camiler kapatıldı. Şehirlerarası giriş çıkışlar yasaklandı. "Evde kal" çağrısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı tablodaki verilere göre, bir yılda 2 milyon 821 bin 943 kişi koronavirüse yakalandı. 29 bin 227 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Geliştirilen PCR testi ile günde ortalama 94 bin 652 kişi koronavirüs testi olurken, 1 yıl sonunda toplamda bu rakam 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı.

2 YENİ HASTANE

Koronavirüsle mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'na ve Sancatepe'ye 1100 yataklı iki hastane inşa edildi.

1 Nisan'da vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2 Nisan'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi Sancaktepe'deki salgın hastanesine, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in ismi ise Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen acil durum hastanesine verildi.

OKULLAR KAPANDI, UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Koronavirüsle beraber 16 Mart'tan itibaren okullar kapanırken, uzaktan eğitime geçirildi. Öğrenciler yaklaşık 1 yıl boyunca uzaktan eğitim görürken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV'ler üzerinden öğrenciler eğitimlerine devam etti. Dinamik Denetim Dönemiyle beraber okullar kısmi olarak yeniden açılırken, 2 Temmuz'a kadar eğitim-öğretimin devam etmesine karar verildi.

KORONAVİRÜS AŞILARI

Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke aşı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Almanya'da Pfizer/BioNTech, Çin'de Sinovac, Rusya Sputnik V, ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson ile İngiltere'de Oxford/AstraZeneca aşıları geliştirildi.

Çin'e geliştirilen Sinovac aşısı 31 Mart 2020'de Türkiye'ye getirildi. 3 aylık dönemde ise 10,2 milyon doz aşı Türkiye'ye getirilirken, 2,5 milyon kişinin aşılama çalışması tamamlandı. Dünyada ise 320 milyon doz aşı temin edilirken, 70,5 milyon kişi aşı oldu.

DİNAMİK DENETİM SÜRECİ, KONTROLLÜ NORMALLEŞME

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar sonrası 4 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Bu kapsamda dinamik denetim süreci başlarken, 260 bin personel 81 ilde denetimlere başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan illerde vaka oranını gösteren tabloyla birlikte birçok ilde işletmeler açıldı.