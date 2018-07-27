Kortrijk - Anderlecht maç önü

Kortrijk ve Anderlecht, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Ev sahibi Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kortrijk kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Anderlecht sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Kortrijk önceki hafta Sporting Charleroi mücadelesinde 2-0 kazandı.

Anderlecht, Antwerp karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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