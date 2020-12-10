KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuru şartları ne?

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik

hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine

karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul

etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet

süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda

belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı

fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen

pozisyonlardan birine başvurabilir;

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme

Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı

almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

c. KUY03 Referans Kodu için Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya

Fakültelerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden/bölümlerden

mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine

başvurabilir;

KOSGEB KOBİ 44 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

10) Başvurusunu 15/12/2020 tarihinde saat 09:00’dan 29/12/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar

www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet

şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri

için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

12) Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr

(E-Devlet) sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr internet

adresi üzerinden yapılacaktır.