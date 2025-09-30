KOSGEB girişimcileri destekleme başvurusu ne zaman? KOSGEB kredisi nasıl alınır, geri ödeme planı belli mi?

KOSGEB BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

KOSGEB'in 2025 yılı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

2025'in ilk iki döneminde programa rekor başvuru yapıldı. Girişimci Destek Programı'na 1. dönemde 3.164 girişimci başvurdu, 559 projeye 820 milyon TL destek sağlandı.

2.dönemde ise 3.361 girişimci başvurdu, 568 projeye 800 milyon TL destek verildi. Toplamda, 1.127 proje için 1 milyar 620 milyon TL destek onaylandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Program kapsamında girişimcilere, 1,5 milyon TL'ye kadar %80 oranında geri ödemeli finansman sağlanıyor. Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için üst limit 150 bin TL artırılıyor. Destek kapsamında karşılanabilecek giderler ise şunlar:

Personel giderleri

Makine-teçhizat ve kalıp giderleri

Yazılım giderleri

Hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları)