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Kosova'da NATO'nun Barış Gücü'nden "silah sesleri" açıklaması

Kosova'da bulunan NATO'nun Barış Gücü KFOR, ülkenin kuzeyinde devriye gezen askerlerin yakınında silah sesleri duyulduğunu bildirdi

Kosova'da KFOR’dan
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AA

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü KFOR, devriye ekiplerinin yakınında silah sesleri işitildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; KFOR, Kosova basınına, ülkenin kuzeyinde devriye gezen askerlerinin yakınında silah sesleri işitildiğini doğrularken, olayda can kaybı, yaralı ve maddi hasar olmadığını bildirdi.

Öte yandan Kosova polisi, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok’ta silahlı çatışmaya dahil oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

Kosova polisi tarafından yayınlanan bildiride, "Kosova polisine yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır. Kosova polisi ile herhangi bir grup arasında çatışma yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kabine şefi Blerim Vela de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan’daki rejim yanlısı medya, Zubin Potok yakınlarında çatışmaların olduğu konusunda yalan haberler yayarak, Kosova'da silahlı bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

BARİKATLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise sosyal medya hesabından, ülkenin kuzeyindeki barikatların kaldırılması çağrısını yineledi.

Sırbistan'ın Kosova'da yasa dışı yapılanmalar oluşturmaya son vermesi gerektiğini kaydeden Sveçla, "Halkı, Sırbistan'ın yeni bir çatışmayı kışkırtma propagandasına kapılmamaya ve polis kuvvetleriyle işbirliği yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC, GENELKURMAY BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel medyada çıkan, “Kosova polisinin, Sırpların Zubin Potok’ta kurduğu barikatları kaldırmak istediği ve çatışmalar çıktığı” yönündeki haberlerin ardından, Başbakan Ana Brnabic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldi.

Mojsilovic, görüşme sonrası yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Vucic ile görüşmelerinde ana konunun Kosova’nın kuzeyindeki genel durum olduğunu kaydetti.

Kosova sınırına yakın Raska’ya doğru yola çıktığını ifade eden Mojsilovic, “Şu anda yoldayım. Sırp ordusuna verilen görevler kesin ve net bir şekilde, tam olarak uygulanacak ve gerçekleştirilecektir.” dedi.

Mojsilovic ayrıca durumun, Sırp ordusunun sınırın yakınında bulunmasını gerektirecek konumda olduğunu söyledi.

Sırbistan basını, Zubin Potok'ta akşam saatlerinde silah sesleri duyulduğunu ve bunun Kosova polisinin Kosova'nın kuzeyindeki barikatlardan birini kaldırmak istemesi sonucunda meydana geldiğini duyurmuştu.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış, Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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