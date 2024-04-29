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        Haberler Ekonomi Borsa Koton halka arz tarihleri: Koton hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri ne zaman? - Borsa Haberleri

        Koton halka arz detayları netleşti! Koton Mağazıcılık ne zaman talep toplamaya başlayacak?

        Halka arz takvimine bir yeni bir firma daha eklendi. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. de halka arz oldu ve yatırımcılar tarafından beklenen tüm detaylar netleşti. İşte, Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihi ve lot miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 08:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:13
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        1

        Koton Mağazacılık halka arz oluyor. Firma halka arz büyüklüğünü 4.1 milyar TL olarak açıklarken, dağıtılacak lot miktarı da 136 milyon 600 bin olarak belirlendi. BİST kodu KOTON olarak geçen firmanın tüm halka arz detaylarını derledik. İşte, halka arz Nisan-Mayıs takvimi kapsamında Koton halka arz detayları...

        2

        KOTON HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

        3

        KOTON NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

        Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep toplamaya başlayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla borsa kapalı olacak.

        4

        KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

        Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

        2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)

        2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)

        2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)

        3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)

        3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)

        4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)

        4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)

        4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)

        5

        KOTON HALKA ARZ BİST'TE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Koton'un BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor. Firmaların işlem tarihi, talep toplama süresinden sonra açıklanıyor.

        6

        KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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