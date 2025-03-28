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        İzmir'de gönüllüler, kötü alışkanlıklara karşı balıkçılık eğitimi veriyor

        İzmir'in Selçuk ilçesinde 25 yıldır olta balıkçılığı yapan Mehmet Aytaş, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kendisi gibi olta balıkçılığı yapan arkadaşlarıyla gönüllü balıkçılık eğitimi veriyor. İki kişi ile başladığı bu etkinlikte katılımcı sayısının 158'e çıktığını belirten Aytaş, "Sadece çocuklar ve gençler değil, aileler, kadın, erkek ya da küçük büyük demeden heves eden herkes gelmeye başladı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:18
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        İzmir''in Selçuk ilçesinde 25 yıldır olta balıkçılığı yapan Mehmet Aytaş (49), çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kendisi gibi olta balıkçılığı yapan arkadaşlarıyla gönüllü balıkçılık eğitimi için bir araya geldi. Aytaş, 2 kişi ile başladıkları etkinlikte katılımcı sayısının 158'e çıktığını belirtti.

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        Aytaş ve olta balıkçılığı yapan arkadaşları, ilk olarak ilçedeki çocuklara ve gençlere bu alanda eğitim vermeye başladı.

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        Çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve gönüllü olarak verdikleri eğitimleri duyuran oluşuma, farklı şehirlerde yaşayan çocuklar ve gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaş da katılım gösterdi.

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        İki kişi ile başladığı bu etkinlikte katılımcı sayısının 158'e çıktığını belirten Aytaş, "Bu işi yapan bir grup arkadaşımın desteğiyle 2 yıl önce ile kurduğumuz Pamucak Surf Casting ile gençlere gönüllük esasına dayalı çağrıda bunduk. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra hobi edinmelerini de amaçladık. Daha sonra sadece çocuklar ve gençler değil aileler, kadın, erkek ya da küçük büyük demeden heves eden herkes gelmeye başladı" dedi.

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        Mehmet Aytaş, "Zaman zaman yarışmalar düzenliyoruz. Herkes müsaitlik durumuna göre gelip katılıyor. Olta balıkçılığa dair eğitimler veriyoruz. Amacımız sadece balık tutmayı öğretmek değil, doğa sevgisini de aşılamak. Sadece İzmir'den değil şehir dışında da ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Günübirlik eğitimlerimize katılıyorlar. Bazı katılımcılar bizimle kamp yapıyor. Çocuklar geleceğimiz özellikle onlara destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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        İlkokuldan itibaren olta balıkçılığı ile ilgilendiğini ifade eden gönüllülerden İsmail Altan (41), "Ağabeyimle okul çıkışı balık tutmaya giderdik ve saz kamışını keserek olta yapıp balık tutardık. Dolasıyla bu mesleğe çocukluğumdan beri devam ediyorum. Balık tutmaya dair bilgileri ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum ve 91 bin aboneye ulaştım. Bu mecralardan balık tutmanın yollarını göstermeye çalışıyorum. Gençlerimizin, uyuşturucudan telefona kadar tüm bağımlılıklardan ve birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir şeyler yapmak istedik. Bu şekilde başladığımız projemiz aslında sosyal medyada ve diğer mecralarda duyuldu. Çocukları ya da eşleri için gelen aileler var. Biz aileleri, gençleri, kadınları teşvik etmek adına bu etkinliklere başladık ve sosyal medyada duyurduk. Bu aktivitenin en güzel yanı ise yaş ve cinsiyet sınırının olmaması" şeklinde konuştu.

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        Olta balıkçılığı yapan gönüllülerden Tayfun Buldan (28) ise "Profesyonel olarak olta balıkçılığıyla ilgileniyorum. Balık tutma yarışmalarına katılıyorum. Çeşitli yarışmalarda birinciliklerim var. Bu oluşumda gönüllülük esasıyla bir araya geldik. Gençlerimizin kafelerde vakit geçirmesi yerine hobi edinmelerini istedik. Zaman zaman yarışmalar da düzenliyoruz. 11 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz balık tutma yarışmasından elde edeceğimiz gelirle Selçuk ilçesinde yaşayan SMA hastası çocuklarımıza destek olacağız" dedi.

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        Bursa'da yaşayan ve olta balıkçılık eğitimine katılmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gelen Serdar Kızılkurt (47), "İsmail Altan'ın videolarını izlerken heveslenerek ailecek bu oluşumun içine girdik. Zaman zaman kampa gelip katılıyoruz. 15 yaşındaki kızım Elif ve 5 yaşındaki oğlum Abdulkadir'i de internet ve telefon bağımlılığından uzak tutmak istiyorum. Bu nedenle sık sık gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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        Gülhan Kızılkurt (40) da ailecek, bu oluşumda yer aldıklarını ve çocuklarının yanı sıra kendisinin de balık tutmaya dair birçok şey öğrendiğini söyledi.

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