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        Kovdukları çalışanları geri işe almak istediler

        ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) yetkililerinin, 13 Şubat'ta işten çıkardıkları nükleer güvenlik çalışanlarını bir gün sonra yeniden işe almak isteyince yeni iletişim bilgileri olmadığı için bu kişilere ulaşmakta zorlandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:15 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:15
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        Kovdukları çalışanları geri işe almak istediler
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        Amerikan NBC News kanalının NNSA iç yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, federal hükümet 13 Şubat'ta işten çıkardığı nükleer stokların takibinde görevli birçok çalışanı ertesi gün yeniden işe almak istedi.

        Ancak federal hükümetin, işten çıkardığı çalışanlara e-posta hesaplarına erişimlerini kaybettiği için doğrudan ulaşamadığı ortaya çıktı.

        NNSA çalışanlarına ulaşmakta zorlanan yetkililer, doğrudan ulaşamadıkları ilgili kişilere dolaylı olarak diğer çalışanlar üzerinden ulaşmaya çalıştı.

        PERSONELLE İLETİŞİME GEÇEMEDİLER

        Kurum çalışanlarına 14 Şubat'ta gönderilen e-postada yetkililer, "Bazı NNSA deneme süresi çalışanlarının iş fesih mektupları iptal ediliyor ancak bu personelle iletişime geçmek için iyi bir yolumuz yok." ifadesini kullandı.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine geçen hafta son verilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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