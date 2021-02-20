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Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'ta ilk dozun sağlık çalışanlarına yapılmasıyla başlayan aşılama programına hafta sonu da ara verilmeden devam ediliyor.

Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
AA

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda hastanelerden randevu alan vatandaşların aşıları, il genelindeki hastanelerde cumartesi ve pazar günleri de uygulanabiliyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaklaşık bir ay önce başlanan süreçte sağlık çalışanlarının ikinci, 65 yaş üstü vatandaşların da ilk doz aşılamalarının devam ettiğini söyledi.

Yiyit, "Burada en büyük gücü aslında hastanelerde açtığımız çok sayıda poliklinikle sürdürüyoruz. Bunun yanında aile sağlığı merkezleri, özel ve üniversite hastanelerinde de açılmış polikliniklerle de bu iş yürüyor. Özellikle sürece bakacak olursak herhangi bir göllenme olmadan, insanlarımızı sırada bekletmeden organize bir şekilde bu işi yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Aşı randevusu olan vatandaşlar hafta sonu da hastaneye gelebilir"

Sıra bekleme görüntüsünün yaşanmaması adına vatandaşların aşı randevularını daha çok hastanelerden almasını öneren Yiyit, şöyle devam etti:

"Bugün hafta sonu, şu an hastanemizin aşı polikliniğindeyiz. Görüldüğü üzere çok ciddi bir yoğunluk yok. Özellikle hafta sonları da aşılamanın devam ettiği ve hastanelerden randevu alınabileceğini ifade etmek istiyorum. Randevusu olan vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarına takılmadan aşılarını olabiliyor. Herhangi bir sıraya girmeden, bir yoğunlukla temas etmeden vatandaşlarımız aşılarını olabilirler."

Prof. Dr. Yiyit, hastane bünyesinde yaklaşık 9 bin kişiyi aşıladıklarını, bu sayı içinde hastane personelinin aşısının ikinci dozlarının da yer aldığını aktararak, "Şu an risk grubunda olan, yani devletimizin ve bakanlığımızın karar verip aşılamaya uygun kıldığı grubun hızlı şekilde aşıya gelmesini öneriyorum, randevularını almalarını öneriyorum ve bu süreci hızlıca tamamlayıp bağışıklama anlamındaki katkıyı bize vermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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