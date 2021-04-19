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Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın odasını mesai arkadaşları güllerle donattı.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odası mesai arkadaşlarınca güllerle donatıldı
AA

Doğanşehir Adliyesinde 2019 yılında göreve başlayan Boyalı'nın vefatı, mesai arkadaşlarını üzdü.

Adliye çalışanları tarafından düzenlenen törende Boyalı'nın odasındaki masasına güller bırakıldı, dua edildi.

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, AA muhabirine, Boyalı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Acar, şöyle konuştu:

"2019 yılı haziran ayında Doğanşehir ilçemize cumhuriyet savcısı olarak atanan Boyalı'ya 10 Mart tarihinde memleketi Konya'da lösemi teşhisi konulmuş olup ardından Meram Tıp Fakültesinin hematoloji bölümüne yatışı sağlanmıştır. Yatışı sağlandıktan kısa bir süre sonra ivedilikle kemoterapi tedavisine başlanmış olup 15 Mart'ta da ülkemizde ve dünya çapında yayılan Kovid-19 salgınına yakalanmıştır. 27 Mart'ta entübe olmuştur. Kendisi yaklaşık 2-3 haftadır entübeyle mücadele etmekte olup maalesef bu yaşam mücadelesini kaybetmiş bulunmaktadır.

Ailesine, sevdiklerine, kardeşine ve yine aynı şekilde yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

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