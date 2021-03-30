Kovid-19 risk haritasında

AA

Haritada düşük riskli illeri temsil eden "mavi" rengin değişmediği tek il Şırnak'ta, tedbirler sayesinde sağlanan bu başarının sürdürülerek, koronavirüsün yenilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, AA muhabirine, geçen sene 24 Mart'ta Şırnak'ta ilk vakayı gördüklerini belirterek, önlemler kapsamında Türkiye'nin en yoğun sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurulduğunu hatırlattı.

Sahra hastanesinde Irak'tan gelenlerin rutin muayeneden sonra sınırdan sağlıklı bir şekilde geçmesini sağladıklarını dile getiren Başıbüyük, virüs yönünden şüpheli olanların hastanede yapılan testin ardından tedavilerine başlandığını bildirdi.

- "Karantina sürecini 28 güne kadar uzattık"

Başıbüyük, Tüm Türkiye'de olduğu gibi filyasyon ekiplerinin Şırnak'ta da aktif olarak çalışmalarda yer aldığını anlatarak, ilave mobil ekipler de kurduklarını aktardı.

Pozitif vaka tespit edilen yerlerin bir kilometrekarelik çevresinde yaşayan vatandaşların da semptomlarına ilişkin tarama yaptıklarını belirten Başıbüyük, bu şekilde 520 bin kişiyi Kovid-19 aşısından semptom taramasından geçirdiklerini kaydetti.

"Türkiye'de maske kullanımını zorunlu kılan ilk il Şırnak'tır. Özellikle askeri birliklerin çok yoğun olduğu kentte birlik içerisinde koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için maske kullanımını zorunlu tuttuk. Yurtları çok aktif kullandık. Aynı anda 13 yurdu kullandık. Tüm Türkiye'de 14 gün karantina süreci uygulanırken burada karantina sürecini 28 güne kadar uzattık. Böylece kişiler arası hastalık bulaşma riskini kaldırmış olduk." diyen Başıbüyük, Vali başkanlığında aktif olarak sahada yer aldıklarını ifade etti.

- "Yeni normalleşme ekibi kurduk"

Başıbüyük sık sık esnafı ziyaret ederek, oluşturdukları esnaf denetim ve bilgilendirme ekiplerinin vatandaşa maske, mesafe ve hijyen konularında sık sık uyarılarda bulunduğunu anlattı.

Bir gün içerisinde kimi zaman esnafa 5-6 ziyaret gerçekleştirildiğini dile getiren Başıbüyük, şöyle konuştu:

"Bu bilgilendirmelere Valimiz başkanlık etti. Sahada aktif olarak çok fazla bilgilendirme ekibi kullandık. Normalleşme sürecinin ardından biz de 'yeni normalleşme ekibi' kurduk. Bilgilendirmelerimizi çok daha güçlü hale getirdik. Maske, mesafe ve hijyen kurallarında çok sağlam bilgilendirmeler yaptık. Vatandaş, 'Geliyorsanız, toplumda bir problem var demektir.' kanısına vardı. Verdiğimiz bilgiyi kabul etti ve uygulamaya geçti. Bundan sonraki amacımız Bakanlığımızın belirlediği hedef nüfusumuzu aşılayabilmek, aşılamayla beraber pandeminin sonuna gelebilmek."

- "İnşallah koronavirüsü yeneceğiz"

Vatandaşlardan Nedim Alptekin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını belirtti.

"Devletin belirlediği kuralların dışına çıkmıyoruz, böylece mavi kalmayı başarıyoruz." ifadesini kullanan Alptekin, bundan sonra da kurallara uymaya devam edeceklerini belirtti.

Gündüz Yavuz da Şırnak'ın mavi renkte kalması için sağlık çalışanlarına vatandaş olarak destek sunduklarını dile getirerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini, gerekmedikçe dışarı çıkmadıklarını, hastaneleri gereksiz meşgul etmediklerini aktardı.

Koronavirüs sürecinde ev ve taziye ziyaretleri ile düğün törenlerinde de kısıtlamaya gittiklerini ifade eden Yavuz, "Bunları uygulayarak mavi kategoride olmayı başardık. Rehavete kapılmadan tedbirleri sürdüreceğiz, mavi kalmaya devam edeceğiz. İnşallah koronavirüsü yeneceğiz." dedi.