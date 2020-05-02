Kovid-19 tedavisi gören hasta çektiği videoyla teşekkür etti - KAHRAMANMARAŞ

AA

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Dal, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü odayı ve sağlanan imkanları cep telefonuyla çeken Dal, bunları sosyal medya hesabında paylaştı.Dal, videoda hastane odasında bütün imkanların olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete teşekkür etti.Paylaşım kısa sürede çok kişinin beğenisini aldı.