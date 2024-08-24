Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı

ABD basınındaki haberlere göre, Batı Nil virüsü kaynaklı ateş, titreme ve şiddetli yorgunluk şikayetleri sonrası hastaneye kaldırılan Fauci, 6 gün hastanede yattı, sonrasında evine döndü.

Fauci'nin sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Dr. Fauci, bir Batı Nil virüsü vakası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Şu anda evinde ve iyileşiyor. Kendisinin tamamen iyileşmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL 182 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

REKLAM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Batı Nil virüsü, ABD'ye ilk kez 1999 yılında girdi ve ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde geleni oldu.

Geçen yıl ABD'de 1800'den fazla kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 182 kişi hayatını kaybetmişti.