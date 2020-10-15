Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde rekor seviyelerde

AA

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 543 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 139 bin 290'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 1172'ye yükseldi.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamcek basına yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artıştan dolayı ordunun başkent Prag'da 500 yatak kapasiteli geçici hastane inşa edeceğini belirtti.

- Polonya

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 99 yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 149 bin 903'e, ölenlerin sayısı ise 91 artarak 3 bin 308'e yükseldi.

- Avusturya

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 1552 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 60 bin 224'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 877'ye yükseldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ikinci dalganın etkili olmaya başladığı Avrupa'da bazı ülke ve şehirlerde virüsün çok hızlı yayıldığını bu nedenle çok sert önlemleri hayata geçirmek zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, ''Durum çok ciddi, herkes tarafından bunun açıkça anlaşılması gerekiyor.'' ifadesini kullandı.

- Slovakya

Slovakya'da son 24 saatte 1929 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 24 bin 225'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 71'e yükseldi.

Macaristan'da ise son 24 saatte 950 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 41 bin 732'ye, ölü sayısı ise 29 artarak 1052'ye yükseldi.