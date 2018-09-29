Köy okulunun duvarına sanatsal dokunuş

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Güneştekin, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dünya çapında önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Böyle bir festivalde imzasının bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Güneştekin, kendisine bir köy okulunun duvarını boyama teklifi geldiğinde de heyecanlandığını belirtti.