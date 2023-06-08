Köyleri bastılar, vatandaşlar yardım istedi!

Yetkililerden yardım istediklerini belirten Cennet Bergut ise "Bu sülükleri ne kuşlar ne de başka hayvanlar yemiyor. Hayvan olarak düşmanları yok ve çok çabuk çoğalıyorlar. Buralar soğukları olmadığı için çok rahatça burada yaşıyor, barınıyorlar. Gerçekten büyük bir dert. Biz baş edemiyoruz. Bir şekilde bir yardım istiyoruz çünkü bütün köy sardılar" diye konuştu.