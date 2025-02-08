Köyü ziyaret edenlere ücretsiz yemek

Yalova merkeze bağlı Güneyköy'de giderleri muhtar Mehmet Emin Baysal tarafından karşılanarak hayata geçirilen ve ramazanın sonuna kadar sürecek uygulamayla, vatandaşlara bir öğün ücretsiz yemek ikram ediliyor.

Dağıstan'dan 1896'da göç edenlerce kurulan ve Sultan Mehmet Reşad'ın yaptırdığı tarihi çeşme ile Şeyh Şerafeddin Türbesi sayesinde tanınan, Yalova merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Güneyköy, bu özellikleri sayesinde yılın her döneminde ziyaretçileri ağırlıyor.

Ormanlık bölgede kurulu olması ve kolay ulaşılabilirliği dolayısıyla günübirlik ya da Beşpınar mevkisinde kamp yapmak için yılın her mevsiminde ziyaretçilerin tercih ettiği köy, ayrıca meydanda yöresel yemeklerin yapıldığı mekanlarıyla ilgi görüyor. Özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı 610 nüfuslu köyde, ramazan sonunda tamamlanacak ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı.

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Giderleri muhtar Baysal tarafından karşılanan ve köy halkının el birliğiyle hazırladığı 3 çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü, şimdilerde öğle saatlerinde köy sakinleri ve ziyaretçilere ikram edilirken, ramazanda ise iftarda verilecek. Köyün yemekhanesinde hayata geçirilen uygulama ile, evlerinden çıkamayan yaşlılara da her gün yemek ulaştırılıyor.

Köy muhtarı Mehmet Emin Baysal, güzelliği ve tarihi özellikleriyle Yalova'nın örnek köylerinden birisi olduklarını söyledi.

Köye her mevsim çok sayıda misafir geldiğini anlatan Baysal, şöyle konuştu: "Ayrıca köyü günübirlik gezmeye gelenler de oluyor. Köy halkıyla beraber yemek yapıyoruz. Geçen ay başlayan uygulamamız, ramazan sonunda tamamlanacak. Güzel bir organizasyon oluyor. Yemekhanemizde bir çalışanımız var. Onun dışında köydeki kadınlarımız da yardımcı oluyor. Her gün öğle yemeği için 1-2 saatlerini burada geçiriyorlar. Öğle yemeği verildikten sonra dağılıyorlar. Ramazan ayında ise uygulama kapsamında ücretsiz iftar yemeği vereceğiz."

Baysal, köy halkı ile köye gelen ziyaretçilerin uygulamadan memnun kaldığını belirtti. Dileyenlerin aldıkları yemeği evlerine götürebildiğini vurgulayan Baysal, şunları kaydetti:

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"Ücretsiz yemek uygulaması köyde birlik ve beraberliği artırıyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Ramazanda her yıl iftar veriyorduk. Ramazanla birlikte 3 ay yemek vereceğiz burada. Yine köy halkımızın katılımıyla organize etmeye devam edeceğiz. Milletimizin isteği olursa uygulamayı devam ettirmeyi de düşünüyoruz."