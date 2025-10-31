Habertürk
        Koyun, sürücülere zor anlar yaşattı | Son dakika haberleri

        Koyun, sürücülere zor anlar yaşattı

        Ümraniye Şile Yolu'nda ters yönde ilerleyen sahipsiz bir koyun sürücülere zor anlar yaşattı. Olay anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:08 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:08
        Koyun, sürücülere zor anlar yaşattı
        Olay, sabah saatlerinde Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; otoyol üzerinde ters istikamette yürüyen koyunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

        Trafik akışını tehlikeye düşüren koyun, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahipsiz koyunun ters yöne doğru araçların arasında ilerlediği anlar yer aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

