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Haberler Gündem Trafik Koyun sürüsünün karıştığı kazada Yargıtay'dan flaş karar! -En son haberler
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Koyun sürüsünün neden olduğu ölümlü kazada Yargıtay'dan flaş çoban kararı!

2015'te Elazığ'da 2 kişinin öldüğü art arda 2 ayrı trafik kazasında küçükbaş hayvan sürüsünü önlem almadan kara yoluna çıkaran çobanın yargılandığı davaya ilişkin Yargıtay'dan flaş bir karar çıktı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ölümlerden sorumlu tutulması gerektiğine hükmettiği çoban hakkındaki beraat kararını bozdu

Koyun sürüsünün karıştığı kazada Yargıtay'dan flaş karar! -En son haberler
AA

Yargıtay, koyun sürüsünün neden olduğu trafik kazasında çobanın 2 kişinin ölümünden sorumlu tutulması gerektiğine hükmederek, hakkındaki beraat kararını bozdu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre, 2015'te Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyü yakınlarında bir çoban, küçükbaş hayvanlarını gece vakti yolun karşısına geçirmek istedi. O sırada yolda seyir halindeki bir sürücü, küçükbaş hayvanlardan bazılarına çarparak ölümlerine neden oldu.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından aracından inen sürücü ve 3 yolcuya, yoldaki ölü hayvanlara çarpmamak için manevra yapan başka bir sürücü çarptı. Bu kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ikinci aracın sürücüsü ve çoban hakkında dava açıldı.

BERAAT KARARI YARGITAY'A TAŞINDI

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yaşanan ölümlerde tali kusurlu olduğu belirlenen sürücüye 1215 gün karşılığı 24 bin 300 lira adli para cezası verdi, çobanın ise beraatine hükmetti. Mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık sürücü hakkındaki mahkumiyeti onadı, sanık çoban hakkında verilen beraat kararını ise yaşanan ölümlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bozdu.

"İLK KAZANIN ARDINDAN UYARICI HERHANGİ BİR ÖNLEMİ DE ALMADI"

Dairenin kararında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69'uncu maddesinde yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında zorunlu haller dışında hayvan bulundurmanın ve trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmenin yasak olduğu, kara yolunu kullanmak zorunda kalan hayvan sahiplerinin uyması gerekenlerin de Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139/b maddesinde düzenlendiği ifade edildi.

Sanık çobanın yaşanan olayda belirtilen hükümleri ihlal ettiği aktarılan kararda, yaşanan ilk kazanın ardından diğer araçlar açısından riskli duruma gelen kara yolunda uyarıcı herhangi bir önlemi de almadığı vurgulandı.

"EKSİK İNCELEME SONUCU YASAL VE YERİNDE OLMAYAN GEREKÇE"

Bu yönüyle sanık çobanın kusurlu olduğu ve eyleminin ikinci kazayla bağlantılı olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"İlk kazadan kısa süre sonra (sürücü) sanığın yayalara çarpması şeklinde gerçekleşen olay ile (çoban) sanığın kusurlu eylemi arasında illiyet bağı bulunduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suç bakımından mahkumiyeti yerine, eksik inceleme sonucu yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

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