Kozalak macunu faydaları 0:00 / 0:00

Çam kozalağı ağacında yetişen ve özellikle Uzak Doğu Asya ülkelerinde alternatif tıp alanında kullanılan kozalak, günümüzde macun formatında da görülmektedir. Son dönemlerde kişiler tarafından hakkında yoğun bir şekilde araştırma yapılan kozalak macunu kozalak macunu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir ve kullanımı önerilir. Akciğer dostu olarak bilinen kozalak macununun yararları hakkında merak edilen tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kozalak Macunu Faydaları

Sağlık sorunları için ilaç kullanmak istemeyip doğal yolları tercih eden kişiler özellikle internet üzerinden doğal tedavi yöntemleri hakkında araştırma yapmak istiyor. Hakkında araştırma yapılan ve sağlık için kullanılabilen besinlerden biri de kozalak macunudur. Peki kozalak macunu nedir ve faydaları nelerdir? İşte kozalak macununun faydaları:

Kozalak macununun içeriğinde pinenler yer alır. Bu pinenler kalp sağlığı için faydalıdır. Bu yüzden kozalak macununun tıkanmış kalp damarlarına iyi geldiği bilinmektedir.

Kozalak macunun kan basıncını düzenler.

Kan akışının hızlanmasında yardımcı olur.

Sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı ürünlerin vücutta yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur.

Hücre içinde toplanan ve sağlığa olumsuz etkileri olan plakların ve atıkların temizlenmesinde yardımcı olur.

Nefes darlığı ya da öksürük problemleri olan kişiler tarafından kullanıldığında fayda sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde sigara bırakmaya da yardımcı olacaktır.

Kozalak Macunu Zararları

Sağlık için pek çok faydası bulunan kozalak macununun faydası kadar zararları da merak edilmektedir. Ancak kozalak macunun bilinen bir zararı yoktur. Kozalak macunu kullanımında dikkat edilmesi gereken her doğal besinde olduğu gibi tüketim miktarıdır. Bu yüzden gün içinde önerilen kozalak macunu tüketim miktarı 2 yemek kaşığıdır. Bunun yanı sıra kozalak macunu içeriğindeki bileşenler de kontrol edilmelidir. Alerjen hassasiyeti olanlar ya da içeriğinde yer alan bir maddeye karşı alerjisi olan kişiler tarafından kozalak macunu kullanımı tercih edilmemelidir.

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Kozalak Macunu Kilo Aldırır Mı?

Kozalak macunu sağlık için faydalı bir doğal besindir ancak kilo aldırma konusunda net bir açıklama bulunmamaktadır.

Kozalak Macunu Ne İşe Yarar?

Enfeksiyon ve birçok hastalıkta koruma sağlayan kozalak macunu akciğerlerden kalp sağlığına kadar farklı alanlarda iyileştirici bir özellik taşır. Kozalak macununun yapımı da oldukça basittir. Çam kozalağı ağacında bulunan kozalaklardan elde edilen bu macunun hazırlanmasında ilk dikkat edilmesi gereken nokta kozalakların yıkanmasıdır. Bu yüzden kozalakları derin bir kap içerisine atıp üzerini geçene kadar suya koymanız ve bekletmeniz gerekir.

Bu işlemi bir gün boyunca yaptıktan sonra yıkanan kozalaklar su ile birlikte kaynatılmaya bırakılır. Hafif ateşte kaynamaya başlayan kozalaklar haşlandıktan sonra suyu süzülür ve başka bir tencerenin içerisine konur. Biraz ateşte kavrulan kozalakların üzerine daha önceden kaynatılmış 5 ya da 6 bardak su eklenir ve 2 saat boyunca düşük derece ısı da kaynatılır. Ardından içerisine toz şeker eklemesi yapılır ve kıvamı yakalanıncaya kadar karıştırılmaya da devam edilir. Hazır hale gelen kozalak macunu bir kavanoza alınarak günde 2 yemek kaşığını aşmayacak şekilde tüketilir.