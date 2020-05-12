Mangal keyfine artı bir lezzet katmak isteyenler közlenmiş patlıcan salatası yapabilirler. Mangalın kalan közüne patlıcanları atarak yapacağınız bu lezzeti balık sofralarında da kullanabilirsiniz.
Közlenmiş Patlıcan Salatası Malzemeler:
- 3-4 adet orta boy közlenmiş patlıcan
- 2 adet domates
- 4-5 adet közlenmiş biber
- 1 adet soğan
- 2-4 diş sarımsak
- Tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Közlenmiş Patlıcan Salatası Yapılışı:
- Patlıcan ve biberleri közleyelim.
- Köz varsa köz üzerinde yapmak lezzetini daha arttıracaktır ancak yoksa ocak veya fırın içerisinde közleyebilirsiniz.
- Közlediğiniz sebzeleri soyun ve küçük küçük doğrayın.
- Domatesleri minik küp formunda doğrayın.
- Soğanları piyazlık olarak doğrayalım.
- Sarımsakları ezelim.
- Tüm malzemeleri bir kap içerisine salıp tuzu ve yağı ilave edelim.
- Biraz harmanladıktan sonra servise hazırdır.
- Afiyet olsun.
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