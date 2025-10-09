Habertürk
        Kozluk Belediye Başkanı'nın ağabeyi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kozluk Belediye Başkanı'nın ağabeyi ölü bulundu

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Giriş: 09.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 00:47
        DHA'nın haberine göre; olay, saat 18.30 sıralarında Kozluk ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki iki katlı bir evde meydana geldi. Evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi Mehmet Salim Işık’ı (66) silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu.

        Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık’ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

