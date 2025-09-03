Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim KPSS A grubu alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı

        KPSS A grubu alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.09.2025 - 16:17
        KPSS A grubu alan bilgisi oturumları giriş belgeleri erişime açıldı
        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

